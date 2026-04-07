El municipio de Monterrey, encabezado por Adrián de la Garza, realizó una jornada integral en la colonia Del Maestro, con el objetivo de mejorar el entorno urbano y fortalecer la calidad de vida de las y los regiomontanos.

Durante el operativo se llevaron a cabo trabajos de limpieza, mantenimiento y prevención sanitaria como la descacharrización, retiro de basura, llantas y escombro, barrido manual y deshierbe en banquetas.

Monterrey interviene colonia Del Maestro con brigadas urbanas

Por otra parte, con el objetivo de mejorar la seguridad peatonal y fortalecer la movilidad, se realizaron trabajos de bacheo y mantenimiento del alumbrado público. Durante la jornada, participaron 50 trabajadores de distintas áreas, quienes en un solo día recorrieron diversas vialidades para brindar atención integral y atender las demandas ciudadanas.

En total, durante esta jornada, se efectuaron 42 acciones para atender desperfectos relacionados con la infraestructura urbana, atención de vialidades y de sistemas de iluminación.

En Monterrey se han efectuado cerca de 240 operativos similares en diversas colonias, donde se recolectan cerca de 9 toneladas de desechos por jornada.

El gobierno continúa impulsando este tipo de acciones para generar estrategias que impacten directamente en la calidad de vida de las y los ciudadanos, con jornadas de limpieza, mantenimiento y prevención de riesgos, para mantener al municipio seguro y saluble.