Con talleres, actividades educativas y espacios de participación ciudadana, el Gobierno de Monterrey realizó la Feria MTY Sostenible, una iniciativa para acercar prácticas responsables con el medio ambiente a las familias regiomontanas y fomentar una cultura de cuidado de la naturaleza.

Durante la jornada, las y los asistentes participaron en actividades artísticas, dinámicas familiares y propuestas relacionadas con el consumo responsable, el aprovechamiento de los recursos y el bienestar animal.

Feria MTY Sostenible impulsa la educación ambiental con actividades artísticas

Como parte del programa, se llevó a cabo la premiación y exposición de los concursos de fotografía y dibujo ambiental, en los que las personas participantes compartieron su visión sobre el cuidado de la naturaleza y la importancia de construir una ciudad más sostenible.

También se instaló un mercadito ambiental con productos y propuestas vinculadas al consumo responsable y al aprovechamiento consciente de los recursos. Este espacio permitió dar visibilidad a iniciativas comprometidas con el cuidado del entorno.

Además, se desarrollaron talleres y dinámicas para toda la familia, entre ellas actividades de compostaje y prácticas orientadas a mejorar la relación de la ciudadanía con su entorno natural.

Monterrey promueve el bienestar animal y la participación ciudadana

La Feria MTY Sostenible también incorporó actividades de adopción y bienestar animal, con el propósito de ampliar la participación de las familias y reforzar la importancia del respeto y cuidado hacia los animales.

A través de estas actividades, la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible impulsa la educación ambiental y la participación comunitaria, al generar espacios para compartir conocimientos y difundir acciones que pueden incorporarse a la vida cotidiana.

Con iniciativas como esta feria, el Gobierno de Monterrey busca fortalecer la conciencia ambiental y fomentar la colaboración ciudadana para avanzar hacia una ciudad más limpia y responsable, comprometida con el bienestar de las futuras generaciones.