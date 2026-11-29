La Dirección General de Turismo es Cultura de Monterrey participó en la Asamblea General Ordinaria de Votaciones y Elecciones de AFEET Monterrey, en la que Wendy Vanessa Frigolet García fue elegida como nueva presidenta del organismo para el periodo 2027.

El encuentro se realizó en el Auditorio 360 del Pabellón Cultural Monterrey y reunió a representantes del sector turístico que participaron en el proceso para elegir a la próxima dirigencia de la asociación.

Silvia Nancy García participa como escrutadora en elección de AFEET Monterrey

Como parte de la colaboración institucional, Silvia Nancy García Treviño, directora general de Turismo es Cultura, fue invitada por la entonces presidenta de AFEET Monterrey, Edith Borrayo, a participar en la asamblea en calidad de escrutadora.

Durante la reunión se llevó a cabo la votación correspondiente, mediante la cual Wendy Vanessa Frigolet García obtuvo el nombramiento como presidenta de AFEET Monterrey para el periodo 2027.

Wendy Vanessa Frigolet García encabezará AFEET Monterrey en 2027 (Cortesía)

La participación de la Dirección General de Turismo es Cultura en este tipo de encuentros permite mantener la vinculación con organismos relacionados con la actividad turística y acompañar iniciativas de organización y colaboración dentro del sector.

A través de estos acercamientos, el Gobierno de Monterrey busca mantener espacios de diálogo y cooperación con asociaciones y representantes de la industria turística, con el propósito de contribuir al desarrollo de esta actividad en la ciudad.