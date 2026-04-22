El gobierno municipal de Monterrey, en coordinación con el sistema DIF, concluyó la renovación de cinco estancias infantiles, gracias al programa “Espacios DIFerentes”, con el cual se busca mejorar las condiciones de atención y desarrollo de la primera infancia.

El programa “Espacios DIFerentes” ha modernizado más de 30 espacios del sistema DIF para fortalecer los servicios para el bienestar de la ciudadanía.

Monterrey fortalece atención a primera infancia con espacios dignos

De acuerdo con las autoridades municipales, las estancias fueron rehabilitadas de manera integral, mejorando la infraestructura, equipamiento y las condiciones de seguridad dentro de los espacios.

Asimismo, se informó que como parte de las acciones se realizó la instalación de sistemas de videovigilancia, alarmas y botones de pánico, así como trabajos de climatización, impermeabilización, renovación de luminarias, pintura general y nuevo mobiliario.

Programa Espacios DIFerentes suma más de 30 instalaciones rehabilitadas (cortesía)

Por otra parte, se añadieron materiales didácticos y se hicieron mejoras en salones, comedores y espacios recreativos. Con estas acciones, las cinco estancias cuentan con infraestructura moderna y condiciones dignas para ofrecer servicios de cuidado, aprendizaje y atención.

El gobierno de Monterrey continúa realizando acciones que fortalezcan la infraestructura comunitaria y que garanticen espacios seguros para mejorar la calidad de vida de las y los regiomontanos.