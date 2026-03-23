El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, inauguró la exhibición “Balones con arte regio”, iniciativa que reúne talento local con el objetivo de intervenir espacios públicos con identidad cultural rumbo al Mundial 2026.

“Balones con arte regio” llena de arte el centro de Monterrey

“Balones con arte regio” es una exhibición que contempla 40 esferas transformadas en balones por artistas urbanos que han plasmado su creatividad inspirada en la cultura, valores y tradiciones de Monterrey.

Esta exhibición se encuentra en los alrededores del Palacio Municipal, por lo que es accesible para todas las personas, con el propósito de acercar el arte. Asimismo, invita a recorrer el espacio que combina deporte, cultura e identidad regiomontana.

Proyecto “Balones con arte regio” promueve identidad cultural regiomontana (cortesía)

Cada balón fue intervenido por colectivos y artistas locales, donde representan la gastronomía, costumbres y pasión por el fútbol en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026. Con esta estrategia, Monterrey busca consolidarse como un destino turístico atractivo para visitantes nacionales e internacionales, promoviendo el talento local.

Al mismo tiempo, el municipio transforma su imagen urbana e impulsa la participación de artistas locales y promueve el acceso a la cultura y el arte de manera gratuita.