El Gobierno de Monterrey llevó a cabo la décimo cuarta edición del programa “Adopta un Árbol Mty” en el sector Cumbres. Los habitantes acudieron a la convocatoria con el objetivo de adoptar ejemplares nativos y contribuir activamente al fortalecimiento de la cobertura vegetal en el municipio.

Gobierno de Monterrey entrega más de 400 árboles en jornada de reforestación

Personal de la Dirección para una Ciudad Verde, en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos, brindó asesoría técnica a los adoptantes. La orientación incluyó la selección de especies adecuadas según el espacio disponible en sus hogares, así como recomendaciones fundamentales para el cuidado y mantenimiento de los ejemplares a largo plazo.

Este programa tiene como propósito promover una ciudad verde y resiliente, impulsando la conciencia sobre la importancia del arbolado en la mitigación del cambio climático y el bienestar ambiental de la zona metropolitana.

La jornada destacó por su logística en modalidad drive thru, lo que facilitó el acceso y la entrega ágil de más de 400 árboles. Entre las especies nativas distribuidas, seleccionadas por su adaptabilidad al clima regional, destacaron:

Tecomas y Potros

Huizaches y Mezquites

Nogales, Olmos y Encinos

Retamas y Crespones

Con acciones como esta, el Gobierno de Monterrey refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para construir un entorno más sostenible y habitable para las futuras generaciones.