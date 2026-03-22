Monterrey dio inicio formal al programa “Mty se ve mejor sin cataratas”. Esta estrategia arrancó con la entrega de los primeros vales para intervenciones quirúrgicas gratuitas, facilitando el acceso a tratamientos oftalmológicos especializados en toda la ciudad.

El programa surge como una respuesta directa a los diagnósticos realizados en diversas colonias de Monterrey, donde las brigadas visuales identificaron a un número considerable de personas con padecimientos oculares que limitan su desarrollo diario.

DIF Monterrey arranca programa integral de cirugías de cataratas sin costo

En esta primera etapa, la iniciativa contempla la realización de más de 150 cirugías de cataratas. Los beneficiarios, previamente detectados en las brigadas de salud, recibirán un servicio integral que garantiza una atención completa y profesional sin generar gastos para sus familias.

El apoyo incluye:

Intervención quirúrgica especializada.

Colocación de lente intraocular .

. Consultas médicas de seguimiento postoperatorio.

Para asegurar la calidad de los procedimientos, el DIF Monterrey resaltó la colaboración con instituciones especializadas, lo que permite contar con tecnología de vanguardia y personal médico altamente capacitado, fortaleciendo así el alcance y la seguridad del programa.

Inicia programa de cirugías de cataratas sin costo en Monterrey. (Cortesía)

Más allá de la asistencia médica, este evento puso de relieve el profundo impacto social de las intervenciones. Recuperar la visión representa un cambio significativo en la independencia y el bienestar de las personas a largo plazo, permitiéndoles reintegrarse con plenitud a sus actividades cotidianas.

Finalmente, se informó que el programa “Mty se ve mejor sin cataratas” continuará recorriendo las colonias de Monterrey de manera permanente. El objetivo es detectar nuevos casos y ampliar el número de beneficiarios en futuras etapas, consolidando la salud visual como una prioridad de la administración municipal.