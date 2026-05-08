El Gobierno de Monterrey, encabezado por Adrián de la Garza, y la Secretaría de Desarrollo Económico llevaron a cabo el evento “MTY POWER TALKS: De PyME a Proveedor: Fortalecemos las Cadenas de Valor”, con el objetivo de vincular a micro, pequeñas y medianas empresas con grandes compañías.

En la segunda edición del evento, emprendedores y empresarios accedieron a información estratégica y herramientas prácticas para integrarse a cadenas de suministro y fortalecer sus oportunidades de negocio.

La secretaria de Desarrollo Económico, Ximena Tamariz García, destacó la importancia de generar espacios que impulsen el crecimiento empresarial y faciliten el acceso de proveedores locales a empresas consolidadas.

Monterrey fortalece cadenas de valor con encuentro entre PyMEs y grandes empresas

La segunda edición de MTY POWER TALKS permitió que emprendedores y pequeñas empresas conocieran los requisitos, procesos y oportunidades necesarias para presentar sus productos y servicios ante compañías de gran alcance, con acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico.

El evento incluyó un panel con representantes de:

OXXO

7-Eleven

H-E-B

Deloitte

Durante las participaciones se compartieron experiencias, mejores prácticas y estrategias para facilitar la integración de proveedores locales a cadenas de valor y suministro.

Asimismo, se desarrolló un espacio de networking estratégico donde los asistentes pudieron generar contactos directos, fortalecer relaciones comerciales y explorar nuevas oportunidades de crecimiento.

El encuentro contó con la presencia de autoridades y líderes empresariales, entre ellos el socio líder Región Norte de Deloitte México, Manuel Villalón López, y el director de Emprendimiento y Promoción de Inversiones, Juan Ignacio Bringas Martínez.