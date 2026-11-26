Ante los problemas de movilidad que enfrentan diariamente los habitantes del sur de Monterrey, el secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna, presentó un proyecto para la construcción de un segundo piso en la Carretera Nacional, con el objetivo de reducir la congestión vehicular y atender las necesidades de movilidad de la zona a largo plazo.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Flores Serna cuestionó la planeación vial de la administración municipal de Monterrey ante el crecimiento inmobiliario de este sector de la ciudad, al referirse a la inconformidad de vecinos por un proyecto que contempla la construcción de mil departamentos.

Yo les decía que primero el alcalde debería de pensar en un plan estratégico de movilidad. Miguel Ángel Flores Serna, secretario general de Gobierno de Nuevo León

El funcionario estatal explicó que desde hace meses trabaja con un despacho certificado a nivel internacional en el desarrollo de un proyecto de infraestructura vial que responda a las necesidades actuales y futuras del sur de Monterrey.

Monterrey tiene mucha historia y merece proyectos y una ciudad de futuro. Miguel Ángel Flores Serna, secretario general de Gobierno de Nuevo León

Miguel Flores, secretario general de Gobierno de Nuevo León. (cortesía )

Características de la obra y rehabilitación de vías alternas

El proyecto contempla la construcción de 11 kilómetros de infraestructura vial elevada, con cinco carriles, cuya incorporación se ubicaría en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Garza Sada. La propuesta se desarrollaría en tres etapas, la última de ellas hasta el sector de Los Cristales, y permitiría distribuir el flujo vehicular en dos niveles con el propósito de disminuir la congestión en la Carretera Nacional.

Para reducir las afectaciones a los automovilistas durante el proceso constructivo, Flores Serna explicó que previo al inicio de la obra se plantea la remodelación del Acueducto y el Antiguo Camino a Villa de Santiago, dos vías alternas que corren de manera paralela a la Carretera Nacional y que serían acondicionadas antes de comenzar los trabajos del segundo piso.

Finalmente, la propuesta considera un horizonte de planeación de 30 años, con el objetivo de atender las necesidades actuales de movilidad y la demanda vehicular futura del sur de Monterrey.