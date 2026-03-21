La Policía de Monterrey intensificó su preparación con capacitación internacional y tecnología especializada como parte de las acciones de seguridad rumbo al Mundial de Fútbol, con el objetivo de atender a los miles de turistas que se esperan durante el evento deportivo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Eduardo Sánchez Quiroz, informó que elementos operativos recibieron cursos impartidos por especialistas de Estados Unidos enfocados en manejo de multitudes, protocolos de seguridad y atención a visitantes extranjeros.

Policías de Monterrey reciben capacitación para el Mundial

Entre los temas abordados destacan manejo de información, protocolos ante riesgos con drones y estrategias de operación en eventos de alta concentración de personas. También se capacita a un grupo de motociclistas de policía y tránsito que apoyarán en los traslados de selecciones nacionales durante sus actividades en la ciudad.

Sánchez Quiroz señaló que, además del entrenamiento, se incorporará equipo tecnológico para mejorar la atención a visitantes internacionales. Entre estos recursos se encuentran cámaras corporales con traducción en tiempo real, chalecos tácticos y vehículos ligeros para vigilancia en zonas turísticas.

Policías recibirán equipo tecnológico y cámaras con traducción para atención de turistas (cortesía)

Asimismo, se desplegarán scooters y unidades tipo razer para recorridos en áreas de alta afluencia, especialmente en el Barrio Antiguo, donde habrá horarios con acceso exclusivo peatonal para facilitar la movilidad y reforzar la seguridad.

Las autoridades municipales indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar la seguridad durante el Mundial, así como en partidos de repechaje programados previamente, con el objetivo de ofrecer una experiencia ordenada y segura a visitantes y habitantes.