Con el propósito de abrir más oportunidades de estudio y combatir el rezago educativo en la ciudad, el municipio de Monterrey firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), mediante el cual se facilitará que personas mayores de 15 años concluyan su primaria y secundaria.

La alianza busca acercar servicios educativos gratuitos a quienes, por distintas circunstancias, no pudieron terminar su educación básica, ofreciendo asesorías, inscripción y acompañamiento académico en espacios accesibles para la población.

Monterrey promueve educación básica para adultos mayores de 15 años

Autoridades municipales señalaron que esta estrategia permitirá ampliar el acceso a programas educativos flexibles, adaptados a las necesidades y horarios de cada persona, para que puedan avanzar en sus estudios sin descuidar sus actividades laborales o familiares.

El acuerdo contempla acciones coordinadas para identificar a posibles beneficiarios y difundir la oferta educativa en distintas zonas de la ciudad, especialmente entre sectores con mayor rezago académico.

La colaboración entre Monterrey y el INEA también apuesta por fortalecer la inclusión social, ya que muchas personas podrán acceder a nuevas oportunidades laborales al contar con certificados oficiales de educación básica.

Otro de los puntos clave será el acompañamiento académico permanente, con esquemas diseñados para facilitar el aprendizaje de manera práctica y accesible.

Con esta iniciativa, el municipio reafirma su intención de impulsar políticas enfocadas en educación, capacitación y bienestar social, promoviendo que más ciudadanos continúen su formación académica y mejoren su calidad de vida.