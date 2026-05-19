Las intensas lluvias registradas en la noche del jueves en Monterrey dejaron importantes acumulaciones de basura y residuos en calles, avenidas y sistemas pluviales, por lo que la Secretaría de Servicios Públicos desplegó un operativo emergente de limpieza en distintos sectores de la ciudad.

Autoridades municipales informaron que se logró el retiro de 30 toneladas de basura y material arrastrado por las corrientes de agua, con el objetivo de evitar afectaciones mayores por inundaciones y encharcamientos.

Monterrey intensifica limpieza de rejillas y drenajes por temporada de lluvias

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, detalló que las cuadrillas trabajaron de manera ininterrumpida desde el inicio de las precipitaciones para atender rejillas pluviales, bocas de tormenta y avenidas principales que registraron acumulación de residuos.

Cuadrillas trabajan día y noche para evitar inundaciones en Monterrey (cortesía)

De acuerdo con el reporte oficial, fueron intervenidas más de 332 rejillas pluviales en distintos puntos de Monterrey, donde se retiraron alrededor de 8.5 toneladas de basura que obstruían el flujo del agua.

Además, las brigadas municipales recolectaron cerca de 22 toneladas de desechos y material de arrastre en calles y avenidas afectadas por las lluvias.

Cuadrillas trabajan día y noche para evitar inundaciones en Monterrey (cortesía)

Finalmente, el funcionario municipal hizo un llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura en la vía pública, ya que esto provoca taponamientos en el sistema pluvial y aumenta el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.