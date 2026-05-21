El municipio de Monterrey puso en marcha la tercera edición de su programa de minicréditos, una estrategia que busca fortalecer pequeños negocios y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para emprendedores y comerciantes locales.

La iniciativa está enfocada en facilitar el acceso al financiamiento para personas que necesitan capital para arrancar, expandir o consolidar sus proyectos productivos, especialmente aquellos sectores que suelen enfrentar obstáculos para obtener créditos tradicionales.

Microcréditos en Monterrey buscan fortalecer negocios y generar autoempleo

El programa contempla esquemas de apoyo individuales y grupales, con condiciones preferenciales y procesos simplificados, con el objetivo de que más familias regiomontanas puedan impulsar sus actividades económicas sin recurrir a financiamientos de difícil acceso.

Además, la estrategia incluye asesoría y acompañamiento para ayudar a las y los beneficiarios a mejorar la administración y operación de sus negocios.

El gobierno municipal destacó que el impulso al emprendimiento se ha convertido en una herramienta clave para dinamizar la economía local, fomentar el autoempleo y generar mayores oportunidades de ingreso para cientos de familias.

Con esta tercera edición, Monterrey refuerza su apuesta por construir un ecosistema más favorable para pequeños comerciantes, trabajadores independientes y microempresarios que buscan crecer en medio de un entorno económico cada vez más competitivo.