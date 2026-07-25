El Gobierno de Escobedo informó que el municipio registró una mejora en la percepción de seguridad de la población, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según la medición correspondiente al periodo de marzo a junio, la percepción de inseguridad pasó de 48.4 a 40.9 puntos, lo que representa una reducción de 7.5 puntos porcentuales, ubicando a Escobedo entre los municipios de Nuevo León con mayor avance en este indicador.

Escobedo mejora percepción de seguridad. (cortesía )

Desempeño de la Policía también mejora en la evaluación ciudadana

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) también mostró un incremento en la evaluación ciudadana sobre el desempeño de la corporación policiaca de Escobedo.

De acuerdo con los resultados, este indicador pasó de 69.4 a 73.4 puntos, un aumento de cuatro puntos porcentuales.

El gobierno municipal atribuyó estos resultados a las acciones de proximidad con la ciudadanía, los operativos de vigilancia, la capacitación constante de los elementos y el reconocimiento al desempeño de las y los policías.

Escobedo mejora percepción de seguridad. (cortesía )

Gobierno de Escobedo afirma que mantendrá estrategia de seguridad

El Gobierno de Escobedo señaló que continuará trabajando para fortalecer la seguridad pública y mantener la coordinación con los distintos órdenes de gobierno.

Asimismo, indicó que las acciones implementadas se alinean con la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el objetivo de seguir reduciendo la percepción de inseguridad y mejorar el desempeño de la Policía en beneficio de la población.