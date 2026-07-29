El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, encabezó la rehabilitación de una plaza pública en la colonia Jollas de Anáhuac, como parte de las Jornadas Nacionales “Tequios de la Transformación”, impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum dentro del Plan México.

En las labores participaron alrededor de 100 personas, quienes realizaron trabajos de rehabilitación del espacio público, incluyendo labores de pintura en bancas y acciones para mejorar las condiciones del lugar.

Escobedo rehabilita plazas con Jornadas Nacionales Tequios de la Transformación. (cortesía)

José Antonio Quiroga Chapa destaca el papel de la juventud en la transformación

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, señaló que la participación de las y los jóvenes es fundamental para fortalecer la transformación de las comunidades y promover el cuidado de los espacios públicos.

El Tequio nos recuerda que cuando se trabaja unido, los resultados son mejores, vamos a demostrar que la juventud tiene la capacidad de hacer la diferencia con acciones concretas. José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

El funcionario añadió que, una vez rehabilitado el espacio, se busca que las y los vecinos den continuidad a las acciones de mantenimiento para conservarlo en buenas condiciones.

Escobedo rehabilita plazas con Jornadas Nacionales Tequios de la Transformación. (cortesía)

Rehabilitación de plazas forma parte del Plan México

El Gobierno de Escobedo informó que, además de la plaza en Jollas de Anáhuac, ya se han realizado trabajos similares en los sectores San Miguel, La Unidad y Jardines del Canadá.

En las acciones participaron personal de Fuerza Civil, Jóvenes Construyendo el Futuro, Servicios Públicos de Escobedo, la Secretaría del Bienestar Municipal, Proxpol y oficiales de la Planta Física de Pemex, como parte de una estrategia para recuperar espacios públicos y fortalecer la participación comunitaria.