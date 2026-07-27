El Gobierno de Escobedo presentó la agenda del Festival Cultural Verano Norteño 2026, que durante agosto ofrecerá actividades gratuitas en 16 sedes del municipio con la expectativa de reunir a más de mil participantes.

El programa contempla espectáculos de teatro y música, talleres literarios, seminarios, danza contemporánea y campamentos de verano dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos.

El encargado de Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, señaló que estas actividades buscan ampliar el acceso a la cultura y fortalecer la formación artística de la población.

Escobedo anuncia el Festival Cultural Verano Norteño 2026. (cortesía)

Campamentos y talleres formarán parte del Verano Norteño 2026

Los campamentos de verano se realizarán del 3 al 14 de agosto, de 9:00 a 12:00 horas, y estarán dirigidos a niñas y niños de 6 a 14 años, con el propósito de impulsar el desarrollo de sus habilidades y talentos.

Asimismo, se impartirán talleres de cultura, escritura y teatro para personas de 14 años en adelante, a cargo de artistas locales.

El programa también incluye un Seminario de Cultura Contemporánea impartido por Abraham Nuncio los días 17 y 19 de agosto, además de un taller de escritura con Armando Alanís Pulido el 24 y 26 de agosto, y un taller de teatro encabezado por Delia Garda el 25 y 27 de agosto.

Escobedo anuncia el Festival Cultural Verano Norteño 2026. (cortesía)

Gobierno de Escobedo espera amplia participación ciudadana

El encargado de Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, destacó que todas las actividades del Festival Cultural Verano Norteño 2026 serán gratuitas, por lo que se espera la asistencia de habitantes del municipio y de localidades cercanas.

Los eventos culturales tienen gran impacto en los niños y los jóvenes, ya tuvimos un campamento deportivo con gran asistencia y esperamos que el Festival Cultural ‘Verano Norteño 2026’ sea de mayor convocatoria. José Antonio Quiroga Chapa, encargado de Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

Escobedo anuncia el Festival Cultural Verano Norteño 2026. (cortesía)

El Gobierno de Escobedo informó que la cartelera completa será publicada en sus canales oficiales, donde la ciudadanía podrá consultar fechas, sedes y horarios de las actividades.