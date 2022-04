El papá de Debanhi, Mario Escobar, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atraer el caso de su hija.

En conferencia de prensa, Mario Escobar expresó su desconfianza en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y pidió el apoyo del presidente AMLO, así como del gobernador Samuel García para que se haga justicia .

“La Fiscalía no hizo su chamba, no hizo su chamba”, acusó el padre de Debanhi Susana Escobar.

Esto luego de que el presidente AMLO ofreciera que la Fiscalía General de la República atrajera el caso para esclarecer la muerte de la joven.

Mario Escobar, papá de Debanhi, pidió a AMLO atraer el caso de su hija y solicitó que realice las acciones correspondientes para hacer justicia.

Respecto al Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas de Nuevo León, Rodolfo Salinas, el padre de Debanhi indicó que ya no confía en él por su actuar en el caso.

“El fiscal ya no confío en él. No confío en Rodolfo (Salinas), si yo le paso información ahorita no confío en él. No sé si se vaya a fugar información”

Mario Escobar. Padre de Debanhi