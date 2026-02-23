Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, aseguró que con el arranque de actividades escolares en la Escuela Capullos, las niñas, niños y adolescentes comienzan una nueva historia junto al DIF Estatal.

Mariana estuvo acompañada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien, tras abanderar a la escolta, aseguró que la educación es uno de los privilegios más importantes que puede tener un mexicano.

“Estoy muy emocionada de que ya se llegó el día ahora sí de estrenar oficialmente la Escuela de Capullos que rehicimos con mucho amor y mucha dedicación para todas y todos ustedes, desde personal docente hasta niñas, niños y adolescentes que hoy empiezan una nueva historia en esta escuela. Y creo que uno de los privilegios más importantes que podemos tener como mexicanos es el acceso a la educación. Hoy se cumple un derecho para todas y todos ustedes” Mariana Rodríguez, titular de Amar a NL

Gobierno de Nuevo León refrenda compromiso con educación de calidad

Durante su mensaje, Rodríguez Cantú aseguró que los salones fueron ampliados para que las niñas, niños y adolescentes cuenten con infraestructura de calidad para su formación integral.

Nuevo León impulsa la educación como derecho fundamental (Cinthya Gonzalez)

Por su parte, el gobernador de Nuevo León señaló que es obligación del estado brindar herramientas para garantizar que todo el estado tenga acceso a la educación que sea digna y de calidad.

“Me da mucho gusto siempre que entro a Capullos el nivel, el estándar que le ponen a las cosas y que hoy esta institución, pues, es la más bonita de todo el Continente. Y también me da mucho gusto que esa calidad que vemos en infraestructura también la vamos a ver en excelencia de nuestros maestros” Samuel García, gobernador de NL

La nueva Escuela Capullos pasó de 280 metros cuadrados a 690, donde se integraron:

10 salones nuevos

Nueva área de cómputo

Sala de lectura

Sala de maestros

Área de psicología escolar

Tres sanitarios

Boga

Site

Cuarto de limpieza

Finalmente, se dio a conocer que los salones cuentan con proyectores digitales e internet; por otra parte, la escuela se dotó con un área de juegos principal, la cual está integrada con vegetación y un anfiteatro con un escenario principal.

Con estas acciones, el gobierno de Nuevo León reafirma su compromiso de mantener políticas que beneficien a las niñas, niños y adolescentes del país, garantizando el acceso a la educación.