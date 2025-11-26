La Contralora General, María Teresa Herrera Tello, afirmó durante la Glosa 2025 en el Congreso del Estado que en la institución no hay espacio para la impunidad en Nuevo León.

Señaló que esta postura se refleja en las acciones emprendidas durante toda la administración para garantizar que cada falta tenga una consecuencia y que los procesos se conduzcan con rigor técnico y absoluta transparencia.

Más de 1,100 sanciones en la actual administración

Durante el cuarto año de Gobierno, la Contraloría impuso 463 sanciones por faltas administrativas no graves, alcanzando un total de 1,165 sanciones en la presente administración. Entre ellas destacan:

33 suspensiones

71 inhabilitaciones

3 destituciones

Además, la Unidad Anticorrupción determinó 16 casos como faltas graves, los cuales fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución.

Estas acciones se han fortalecido con el impulso tecnológico de la Contraloría, que incorporó sistemas de seguimiento y control de auditorías para hacer los procesos más transparentes, trazables y eficientes.

María Teresa Herrera Tello informó que el número de denuncias ciudadanas aumentó significativamente gracias a la ampliación de los canales de reporte y al portal Nuevo León Incorruptible, pasando de 200 a 1,690 denuncias.

De ellas, 1,469 ya fueron concluidas, lo que demuestra un mayor involucramiento de la ciudadanía en la vigilancia del uso de los recursos públicos.

Por último, afirmó que continuará consolidando plataformas, elevando estándares y perfeccionando los mecanismos de rendición de cuentas en el estado.