Nuevo León se consolida como la primera sede del Centro de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial del país, equipado con tecnología NVIDIA, y desarrollado por las empresas AI-GDC y Cipre Holding, con una inversión de mil millones de dólares.

El complejo se ubicará en el área metropolitana de Monterrey y marcará un antes y después en el ecosistema tecnológico nacional, al convertirse en el primer Green Data Center IA Ready de México, diseñado con estándares internacionales de sostenibilidad.

Nuevo León se posiciona como referente tecnológico

El Green Data Center será una infraestructura escalable, con tecnología de procesamiento de alto rendimiento de NVIDIA, que permitirá el desarrollo de aplicaciones en sectores estratégicos como:

Manufactura avanzada

Movilidad inteligente

Salud digital

Energía

Educación

Servicios financieros

Nuevo León consolida su liderazgo como capital tecnológica de México (Cortesía)

De acuerdo con el proyecto, el centro está concebido para impulsar la innovación en datos y la inteligencia artificial, generando empleos de alta especialización y promoviendo la vinculación con universidades, startups y centros de investigación.

La iniciativa forma parte de la visión del Gobierno de NL, impulsado por Samuel García, para consolidar al estado como referente continental en innovación, conectividad y desarrollo tecnológico.

El diseño sustentable de este centro contempla el uso de energías limpias y sistemas de enfriamiento de alta eficiencia, que reducirán la huella ambiental y lo posicionarán como el primer data center ecológico de inteligencia artificial en México.

Finalmente, se dio a conocer que el proyecto se desarrollará entre el 2026 y 2030, con el objetivo de convertir a Nuevo León en un punto clave de infraestructura digital, ofreciendo servicios a industrias locales y globales con altos requerimientos tecnológicos.