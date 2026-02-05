El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, supervisó el cruce especial de la Línea 6 del Metro sobre la Línea 1, una obra considerada única en el sistema de transporte urbano del país, ubicada en el área de la estación Y Griega, uno de los nodos más importantes de movilidad en Monterrey.

Durante el recorrido, el mandatario destacó que la colocación de las trabes se llevó a cabo con precisión técnica para no afectar la operación de la Línea 1, aprovechando el periodo de asueto. Además, explicó que cada una de estas estructuras pesa 115 toneladas y tiene una longitud aproximada de 45 metros, lo que implicó un operativo de alta complejidad.

“Se logró un hito muy importante, que es colocar de manera quirúrgica las trabes de la Línea 6 por encima de la antigua Línea 1 del Metro; aprovechando el asueto, hicimos la colocación de trabes, que cada una pesa 115 toneladas y miden 45 m de largo” Samuel García, gobernador de Nuevo León

Línea 6 del Metro de Monterrey marca un hito en infraestructura ferroviaria

Samuel García subrayó que este cruce elevado representa un hito en la infraestructura ferroviaria de México, ya que no existe otro viaducto donde una línea de Metro pase por encima de otra ya en operación. Además, explicó que, una vez concluida la obra, por esta zona circularán simultáneamente trenes de las Líneas 1 y 6, utilizando una nueva estación Y Griega, la cual será la más grande en la historia del Metro de Nuevo León.

Samuel García impulsa el proyecto de movilidad más ambicioso del estado (Cortesía)

Por otra parte, el mandatario resaltó el trabajo de más de 4 mil personas que se encuentran participando de manera directa en la construcción de la Línea 6, una de las obras insignia de su administración.

El gobernador aseguró que el proyecto avanza de manera intensiva en todos sus frentes, con la meta de entregar a la ciudadanía un sistema de transporte moderno, eficiente y acorde a las necesidades de crecimiento de la entidad.

Asimismo, comparó el avance de la Línea 6 con proyectos anteriores, al recordar que la Línea 3 de Metro, con apenas 7 kilómetros, tardó más de ocho años en completarse, mientras que la actual administración ha logrado avanzar una obra cinco veces más grande en menos de la mitad del tiempo previsto.

Finalmente, Samuel García adelantó que en los próximos meses continuarán los avances visibles en estaciones, cruces y tramos elevados, con el objetivo de que el sistema esté operando de manera óptima rumbo a los eventos internacionales que albergará Nuevo León, incluyendo el Mundial de Fútbol.