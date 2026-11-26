El Gobierno de Monterrey mantiene un operativo permanente de limpieza nocturna en calles y avenidas de la ciudad, mediante cinco barredoras mecánicas que permiten recolectar poco más de 100 toneladas de residuos al día y ampliar la cobertura de los trabajos de mantenimiento urbano.

Durante una supervisión nocturna, el secretario de Administración, Marcelo Segovia, destacó la importancia de contar con maquinaria especializada y personal que realiza estas labores durante la noche, con el propósito de mantener las vialidades en buenas condiciones y reducir las afectaciones al tránsito vehicular.

Monterrey utiliza cinco barredoras mecánicas para limpiar sus vialidades

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, explicó que la flotilla está integrada por dos barredoras pequeñas, una mediana y dos grandes, además de un camión tipo roll off destinado a las labores de barrido de banquetas. De acuerdo con el funcionario, toda esta maquinaria fue adquirida por la actual administración municipal.

Las unidades pequeñas y la mediana realizan recorridos en el primer cuadro de la ciudad, donde atienden vialidades como Ocampo, Tapia, Isaac Garza, Arteaga, Aramberri y Padre Mier. Por su parte, las dos barredoras de mayor capacidad se encargan de avenidas principales y de alto flujo vehicular, entre ellas Gonzalitos, Fidel Velázquez, Leones, Constitución y Morones Prieto.

Salinas detalló que las barredoras recolectan entre 18 y 22 toneladas de residuos por noche y pueden recorrer de 35 a 40 kilómetros, dependiendo del turno. La distribución de los equipos permite atender tanto las calles del centro como las principales arterias de Monterrey.

Gobierno de Monterrey modifica rutas nocturnas para reducir afectaciones al tránsito

El funcionario señaló que existe un programa rotativo que establece las avenidas y los días en que se realizan los trabajos. Las rutas se modifican de acuerdo con las condiciones de movilidad y las fechas del mes, para reducir riesgos para los automovilistas.

La programación permite que las unidades trabajen durante horarios de menor circulación vehicular, especialmente durante la noche, cuando pueden realizar sus recorridos sin generar mayores complicaciones al tránsito.

Por su parte, Marcelo Segovia llamó a la ciudadanía a colaborar con las acciones de limpieza y evitar tirar basura en la vía pública, al señalar que mantener la ciudad limpia también requiere la participación de sus habitantes.

Con este operativo, el municipio busca mantener las condiciones de limpieza en calles y avenidas mediante jornadas nocturnas, maquinaria especializada y recorridos programados en distintos sectores de Monterrey.