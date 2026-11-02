El Equipo de la Transformación, encabezado por Felipe Canales, realizó una Asamblea Informativa en la colonia Topo Grande, en Escobedo, Nuevo León, como parte de sus recorridos por distintas comunidades del municipio.

Durante el encuentro, Canales estuvo acompañado por Elisa Ramos y Luis Garza, con quienes compartió información y refrendó la importancia de mantener el trabajo cercano a las familias, así como fortalecer la participación comunitaria.

Equipo de la Transformación en Escobedo (cortesía)

Felipe Canales destaca el trabajo desde las comunidades

El aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación en Escobedo señaló que el trabajo debe construirse desde las comunidades, con compromiso y participación, para que el Crecimiento con Justicia Social siga siendo una realidad.

También destacó que, como ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cercanía con las familias y el diálogo permanente son fundamentales para fortalecer las comunidades.

Equipo de la Transformación en Escobedo (cortesía)

Elisa Ramos y Luis Garza llaman a fortalecer la organización

Por su parte, Elisa Ramos y Luis Garza, aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en el Distrito 3 Federal, coincidieron en que la Cuarta Transformación se fortalece mediante la organización, la participación y el compromiso de construir junto con la población.

Equipo de la Transformación en Escobedo (cortesía)

Equipo de la Transformación continuará recorridos en Escobedo

Las Asambleas Informativas forman parte de una agenda de encuentros en distintas colonias de Escobedo, cuyo propósito es mantener el diálogo con las comunidades y fortalecer la organización del Equipo de la Transformación.

Con la reunión en Topo Grande del aspirante Felipe Canales y los integrantes del equipo continúan sus actividades para compartir información, promover la unidad y mantener el acercamiento con las familias del municipio.