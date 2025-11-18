Durante la primera sesión del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, dio a conocer los resultados de la estrategia de seguridad, pues la incidencia delictiva del fuero común mantiene una tendencia a la baja y que los homicidios han disminuido hasta un 70%.

Gobierno de Escobedo trabaja junto a las fuerzas federales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana destacó que la colaboración con Fuerza Civil, Guardia Nacional, Ejército y Fiscalía ha sido clave para contener la actividad delictiva, además, la entidad ha mejorado la percepción de seguridad entre la población.

Escobedo reduce 70% los homicidios con nuevas estrategias de seguridad (Cortesía)

Entre las estrategias que han sido pilares de la estrategia de seguridad se encuentran:

Profesionalización policial

Aumentos salariales

Inversión en tecnología

Adquisición de equipamiento moderno

Remodelación de instalaciones

El alcalde detalló que Escobedo trabaja para alinearse al Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de atender las causas de la violencia, combatir la pobreza, usar inteligencia para reducir delitos y fortalecer a la Guardia Nacional.

Por otra parte, el Consejo revisó los avances en prevención social, eje que ha sido primordial para construir la paz desde las comunidades.

Durante la reunión, se detalló que Escobedo ofrece acompañamiento a víctimas, así como atención psicológica a agresores, con el objetivo de impedir reincidencias y restaurar el tejido social.

Además, el municipio ha reforzado programas comunitarios, operativos de proximidad, capacitaciones policiales y acciones de vialidad, acompañados de incentivos al desempeño y una inversión histórica en la seguridad.