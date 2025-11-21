Con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y como parte de las estrategias del presidente municipal, Andrés Mijes, se dio a conocer la ampliación a cuatro carriles de la Carretera a Laredo en el sentido norte a sur.

Andrés Mijes impulsa la movilida con ampliación de Carretera a Laredo

La obra forma parte de la estrategia municipal para modernizar la infraestructura y eliminar la obstrucción vial que se hace por la alta demanda en las horas pico. La ampliación contempla la incorporación de nuevos carriles diseñados para optimizar el tránsito, por lo que contará con:

Carril de flujo continuo con vuelta a la derecha hacia la Avenida Concordia

Carril exclusivo para transporte público

Reconfiguración vial

Escobedo avanza en movilidad con una obra estratégica en Carretera a Laredo (Cortesía)

Durante el evento, el alcalde estuvo acompañado por Ignacio Hierro, director del INMPLAN, donde destacó el impacto que tendrá este proyecto en el flujo vial para miles de usuarios.

“La adecuación para ampliar a cuatro carriles la carretera a Laredo en su cruce con Concordia, es una obra que va a aligerar el tráfico y beneficiará a los automovilistas y ciudadanos” Andrés Mijes, presidente municipal de Escobedo

El municipio informó que en los próximos días se realizarán acciones complementarias para fortalecer la seguridad y eficiencia del nuevo tramo:

Reubicación de un semáforo para mejorar la sincronización vial

Pintura de señalización y delimitación de carriles

Instalación de boyas para regular la velocidad

Reforestación de banquetas

Colocación de parabuses en paradas oficiales

Con esta acción, Escobedo avanza en su objetivo de consolidarse como un municipio con infraestructura moderna, eficiente y orientada a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.