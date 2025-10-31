Con el objetivo de fortalecer la autonomía y el bienestar de las mujeres, el municipio de Escobedo, encabezado por Andrés Mijes, inauguró el Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), un espacio integra que ofrece atención psicológica, asesoría legal y talleres de capacitación económica.

Escobedo reafirma su compromiso con mujeres

Durante el corte de listón estuvo presente el alcalde Andrés Mijes, acompañado por Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, y Graciela Buchanan, secretaria de las Mujeres de Nuevo León.

Las autoridades destacaron que este proyecto es el más grande de su tipo en la región, diseñado para promover la igualdad de género y garantizar los derechos de todas las mujeres.

Gobierno de Escobedo, NL, reafirma su compromiso por mejorar la calidad de vida de las mujeres (Cortesía)

El Centro LIBRE se ubica en La Alianza Real y se convierte en un refugio seguro para mujeres que enfrentan violencia de género, ofreciendo acompañamiento, protección y espacios de contención. Además, su programa incluye acciones preventivas, de desarrollo personal y de capacitación profesional, contribuyendo a la construcción de un futuro sin violencia.

El alcalde destacó que este centro refleja el compromiso de la 4T con la equidad de género y la transformación social, ofreciendo espacios que ofrezcan programas de autonomía económica, talleres de capacitación, apoyo psicológico y asesoría legal.

Escobedo se consolida como referente en políticas de igualdad

El centro no solo atenderá emergencias, sino que también impulsará programas preventivos, actividades educativas y acciones de desarrollo personal y colectivo que promuevan la justicia social, la educación y la cultura de igualdad. La infraestructura y los servicios se diseñaron para convertirse en un modelo replicable a nivel nacional, demostrando que la inversión y el progreso pueden integrarse con políticas inclusivas y humanistas.

El evento contó con la presencia de funcionarios federales y estatales, incluyendo a Viridiana Lorelei Hernández, Coordinadora de Vinculación de la Secretaría de Mujeres; Alejandra Machorro, Coordinadora del Programa PAIBIM; y el Senador Waldo Fernández, entre otros legisladores locales.

Los y las asistentes coincidieron en que el Centro LIBRE posiciona a Escobedo como referente nacional en políticas de empoderamiento femenino y bienestar social.

Con este proyecto, Escobedo reafirma su compromiso con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de colocar a las mujeres en el centro de la transformación social y consolidar una sociedad más equitativa.