El DIF de Escobedo organizó la jornada “Camina por la Salud Mental 2026” en la Plaza Balcones de Anáhuac, con el objetivo de promover el cuidado de la salud mental y fomentar el bienestar emocional de las familias del municipio.

La actividad fue encabezada por la directora del DIF municipal, María de los Ángeles González Caballero, como parte de las acciones para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la salud mental.

DIF Escobedo organiza “Camina por la Salud Mental” (cortesía )

DIF Escobedo promueve el bienestar emocional de las familias

Durante la jornada se instalaron módulos informativos y se realizaron actividades lúdicas y recreativas dirigidas a las familias, con el propósito de fortalecer la convivencia y brindar herramientas para el cuidado de la salud mental.

Estas actividades buscaron generar espacios de participación y aprendizaje en los que las familias pudieran acercarse a información relacionada con el bienestar emocional.

DIF Escobedo organiza “Camina por la Salud Mental” (cortesía )

Con iniciativas como “Camina por la Salud Mental 2026”, el DIF de Escobedo refrenda su compromiso con las familias del municipio, impulsando acciones que contribuyan a una mejor calidad de vida.