En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobierno de Escobedo, encabezado por Andrés Mijes, realizó el panel “Redes Sociales: ¿Aliadas o espacios de violencia?”, espacio de diálogo para impulsar entornos seguros dentro y fuera de internet.

Durante el panel participaron la periodista Carolina Hernández, Valeria Macías, activista y promotora de la Ley Valeria (Ley de Acecho), y Nathalia Molina, escritora feminista, además de Tzitel Pérez, Coordinadora de Vinculación y Difusión de la Secretaría de Igualdad e Inclusión de la UANL.

Escobedo promueve diálogo sobre violencia digital contra mujeres

Andrés Mijes estuvo acompañado por Yesi de Mijes, primera dama de Escobedo, donde reflexionaron sobre los riesgos que enfrentan las mujeres en los entornos digitales; sin embargo, también se destacó que las plataformas pueden impulsar causas y fortalecer la participación social.

Escobedo reafirma compromiso con las mujeres con diálogo sobre redes sociales (cortesía)

Durante su mensaje, Yesi de Mijes reconoció el trabajo del alcalde por impulsar acciones que empoderan a las mujeres en el municipio.

“A unos días del 8 de marzo, yo sé que a Andrés le preocupa y le ocupa que nosotras podamos vivir, participar y expresarnos con absoluta libertad y con total respeto. Esa es justamente una de las ideas que impulsa su 4T Norteña, nuestra 4TNorteña, hacer que el crecimiento también se traduzca en bienestar, seguridad y respeto para nosotras” Yesi de Mijes, primera dama de Escobedo

Por su parte, Andrés Mijes aseguró que la 4T Norteña está alineada con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se centra en fortalecer la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres en el país.

“Construir una cultura digital donde la libertad de expresión camine junto a la responsabilidad; donde ninguna mujer, absolutamente ninguna, tenga que callar su voz por miedo a la violencia. Ese es el tipo de sociedad que queremos construir aquí, en la Ciudad más Joven de la Zona Metropolitana de Nuevo León, y en la Capital de la Transformación en todo Nuevo León” Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Asimismo, subrayó la importancia de proteger la dignidad y promover la participación de las mujeres para la construcción de sociedades más libres, fuertes y justas. Además, aseguró que las redes sociales se pueden convertir en una herramienta de aprendizaje, siempre y cuando se utilicen con responsabilidad.

Finalmente, en el panel, especialistas coincidieron en que se debe trabajar en construir espacios virtuales más seguros, respetuosos e igualitarios, con el objetivo de que las mujeres puedan participar y ejercer una libertad plena en la comunidad.

Con estas acciones, el gobierno de Escobedo reafirma su compromiso de realizar acciones que fortalezcan la seguridad, igualdad y libertad de las mujeres, garantizando un entorno seguro y tranquilo.