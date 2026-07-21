El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga, realizó un recorrido por distintos puntos del municipio para supervisar fugas de aguas negras y obras inconclusas atribuidas a Agua y Drenaje, las cuales, aseguró el gobierno municipal, afectan a automovilistas, peatones y habitantes.

Durante la inspección se constató que existen al menos cinco sitios donde la dependencia mantiene trabajos pendientes, situación que ha generado afectaciones a la movilidad y molestias entre la ciudadanía. El Gobierno de Escobedo informó que ha solicitado a Agua y Drenaje atender estas problemáticas y concluir las obras para reducir los riesgos y mejorar las condiciones de tránsito.

Obras permanecen inconclusas en distintos puntos de Escobedo

Entre los puntos señalados se encuentra el cruce de Sendero y República Mexicana, donde se realizaron trabajos para la instalación de un tubo, pero permanece abierta una zanja debido a que no se ha efectuado la interconexión ni la reposición del pavimento.

Una situación similar se presenta en República Mexicana y Abeto, donde, de acuerdo con el municipio, únicamente se colocaron señalamientos viales, los cuales con el paso del tiempo son retirados, dejando las excavaciones expuestas y representando un riesgo, principalmente durante la noche.

Asimismo, el Gobierno de Escobedo indicó que en el cruce de Manuel L. Barragán y Las Torres los trabajos iniciados desde noviembre mantienen obstruidos dos carriles en sentido de norte a sur.

Escobedo denuncia fugas de aguas negras y obras inconclusas de Agua y Drenaje. (cortesía )

Fuga de aguas negras afecta circulación en la colonia Desarrollo Urbano

El Gobierno de Escobedo también reportó afectaciones sobre la Avenida Raúl Salinas, donde un desperfecto en un carril lateral continúa siendo atendido de manera parcial.

Además, en la calle Primavera, en la colonia Desarrollo Urbano, se detectó una fuga de aguas negras que, según el municipio, ha provocado el colapso de la vialidad y dejado intransitables varios carriles.

Debido a esta situación, automovilistas han tenido que circular por un contraflujo improvisado en ambos sentidos, mientras el gobierno municipal reiteró el llamado a Agua y Drenaje para atender las fugas y concluir las obras pendientes.