En el marco de las tradiciones del Día de Muertos, el municipio de Escobedo, a cargo de Andrés Mijes, realizó un altar de muertos para mascotas a través de la Dirección de Protección y Bienestar Animal, con el propósito de honrar la memoria de los animales de compañía que fallecieron y recordar el cariño que compartieron con sus familias.

Altar de muertos para mascotas en Escobedo (cortesía)

Como parte de esta iniciativa, ciudadanos compartieron fotografías de sus perros, gatos y otras mascotas fallecidas, cuyas imágenes ocuparon un lugar especial en la ofrenda conmemorativa.

La actividad, realizada en el contexto del Día de Muertos en Escobedo, buscó reconocer los vínculos que las personas construyen con sus animales de compañía y brindar un espacio para recordar las experiencias, la alegría y las enseñanzas que permanecen después de su partida.

Altar de muertos para mascotas en Escobedo (cortesía)

¿Por qué se recuerda a las mascotas el 27 de octubre?

El 27 de octubre es una fecha que, de acuerdo con una tradición popular cada vez más extendida en México, se dedica a recordar a las mascotas fallecidas. Según esta creencia, las ofrendas representan una manera simbólica de recibir nuevamente a esos seres queridos y agradecerles el amor que compartieron durante su vida.

El altar de muertos para mascotas instalado en Escobedo reunió distintos elementos representativos de esta celebración. Las fotografías evocaron la presencia de los animales, mientras que el agua y los alimentos simbolizaron una bienvenida.

Altar de muertos para mascotas en Escobedo (cortesía)

Los juguetes, las camas y los accesorios recordaron sus costumbres y personalidad. Por su parte, las flores de cempasúchil y las veladoras representaron la luz y el camino para su regreso, de acuerdo con la tradición.

Altar de muertos para mascotas en Escobedo (cortesía)

Escobedo promueve el respeto y el bienestar animal

La Dirección de Protección y Bienestar Animal impulsó esta actividad como parte de las expresiones conmemorativas de la temporada, para reconocer la importancia de los animales de compañía en la vida de las personas y honrar la memoria de mascotas que formaron parte de sus hogares.

Además de recordar a los animales fallecidos, la iniciativa destacó la importancia del bienestar animal, el respeto, la empatía y la responsabilidad de brindarles cuidados, protección y una vida digna.

Altar de muertos para mascotas en Escobedo (cortesía)

Con esta ofrenda para mascotas, Escobedo se sumó a las actividades del Día de Muertos que reconocen el vínculo entre las familias y sus compañeros de vida.