El Gobierno de Escobedo celebrará una nueva edición de Mictlán, un evento dedicado a honrar a quienes ya no están físicamente, pero permanecen en el recuerdo de sus seres queridos, mediante las tradiciones mexicanas del Día de Muertos.

La celebración se realizará el domingo 1 y lunes 2 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en la Plaza Principal de Escobedo, ubicada en la calle Miguel Hidalgo número 111, en la cabecera municipal.

Mictlán 2026 tendrá concursos de catrinas y altares de muertos en Escobedo

Durante las dos noches, las familias podrán participar y disfrutar de distintas actividades culturales y recreativas. Entre las principales atracciones se encuentran los concursos de catrines y catrinas, así como el concurso de altares de muertos.

El programa también contempla espectáculos musicales, una verbena popular y otras sorpresas para quienes asistan a la celebración.

Con estas actividades, el Gobierno Municipal busca mantener vivas las tradiciones mexicanas y ofrecer un espacio de convivencia familiar para recordar y celebrar una de las festividades más representativas de la cultura del país.

El Gobierno de Escobedo invitó a las familias del municipio a sumarse a esta celebración y acudir con sus seres queridos para disfrutar de las actividades.

También las animó a pintar sus rostros, elaborar sus propios altares y participar en las distintas experiencias que darán vida al Mictlán durante ambas noches.

Mictlán 2026 ofrecerá así dos jornadas de actividades en la Plaza Principal de Escobedo, con las que el municipio busca promover la cultura, la tradición y la convivencia en torno al Día de Muertos.