El Gobierno de Escobedo implementó este lunes operativos de supervisión en distintos sectores del municipio, con el objetivo de identificar posibles puntos de riesgo y detectar afectaciones derivadas de las lluvias registradas durante el fin de semana.

Ante ello, el personal de Servicios Públicos realizó recorridos por calles y vialidades para verificar sus condiciones, además de atender los reportes ciudadanos y dar seguimiento a cualquier situación que pudiera representar un riesgo.

Cuadrillas de servicios públicos supervisa vialidades tras lluvias (cortesía)

Atienden bache en Avenida Sendero

Como parte de estas acciones, cuadrillas municipales atendieron el reporte de un bache ubicado sobre la Avenida Sendero, en su cruce con la calle Nueva Escocia, donde se realizaron trabajos de bacheo con carpeta fría.

Cuadrillas de servicios públicos supervisa vialidades tras lluvias (cortesía)

El Gobierno de Escobedo mantendrá los recorridos de supervisión durante los próximos días para detectar oportunamente cualquier afectación y realizar las labores necesarias para conservar en buenas condiciones las calles y vialidades del municipio.

La ciudadanía puede realizar sus reportes a través del Centro Integral de Atención Ciudadana de Escobedo (CIACE), al número 81-8384-5901.