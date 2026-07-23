El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, dio el banderazo de arranque para la ampliación del Libramiento Noroeste, obra con la que el municipio busca mejorar la movilidad en la zona norponiente y fortalecer las condiciones para el desarrollo económico.

Acompañado por el secretario del Ayuntamiento de Escobedo, Felipe Canales, informó que el proyecto contempla la construcción de un carril adicional en el cuerpo norte del Libramiento Noroeste, en el tramo que va de la avenida Raúl Salinas a la avenida Chocolate, en sentido de oriente a poniente.

La obra incluirá un carril lateral con mil 600 metros cuadrados de pavimento asfáltico y beneficiará directamente a más de 150 mil habitantes de Escobedo, además de usuarios provenientes de municipios como El Carmen y García.

Hoy damos inicio a la ampliación de Libramiento Noroeste, lo que demuestra que para la 4T Norteña cada obra representa un paso más hacia un Escobedo con mayor movilidad, desarrollo y oportunidades para todos y todas. José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

Escobedo ampliará el Libramiento Noroeste. (cortesía )

Obra busca agilizar el tránsito en una zona de alta circulación

Con la ampliación, los automovilistas que circulen por la avenida Raúl Salinas hacia el norte podrán incorporarse al Libramiento Noroeste con un giro a la izquierda mediante un carril exclusivo, evitando maniobras entre el tráfico para reincorporarse hacia el poniente.

De acuerdo con el Gobierno de Escobedo, los recursos para ejecutar la obra provienen del Fondo de Ultracrecimiento y los trabajos se realizan con autorización de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Escobedo ampliará el Libramiento Noroeste. (cortesía )

Escobedo arranca programa Sendero Seguro

Posteriormente, el encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, encabezó el inicio del programa Sendero Seguro, estrategia enfocada en dar prioridad a los peatones mediante la construcción y rehabilitación de andadores.

El banderazo de arranque se realizó en el paso peatonal ubicado sobre la calle Artículo 72, donde se llevará a cabo una remodelación integral para mejorar el entorno urbano.

El Gobierno de Escobedo informó que este programa forma parte del Plan México impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de crear espacios públicos más seguros, accesibles y funcionales para la ciudadanía.