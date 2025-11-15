El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, anunció la construcción y próxima inauguración de una Clínica de Bienestar Animal en la Alianza Real, un nuevo espacio que brindará atención especializada y ayudará a reducir el maltrato y abandono en una de las zonas con mayor demanda de servicios veterinarios.

El anuncio se realizó en el marco del 10º aniversario de la Dirección de Protección y Bienestar Animal, donde Mijes reconoció el trabajo impulsado por la directora Wendy Rugerio, destacando que esta labor se ha consolidado como una política pública humana, firme y enfocada en proteger a quienes no tienen voz.

Escobedo se compromete con el bienestar animal

Durante su mensaje, el alcalde destacó que el municipio mantiene una filosofía basada en la esterilización, adopción y cuidado responsable.

“Hoy celebramos diez años de protección y bienestar animal, lo que significa que todos los animales son importantes para el municipio, nuestra filosofía es que practicamos la esterilización y la adopción del cuidado animal, por eso los protegemos porque nos dan lo más valioso que es su compañía” Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Asimismo, dio a conocer los resultados de la Dirección de Protección y Bienestar Animal:

82 mil consultas médicas gratuitas

19 mil 544 esterilizaciones

Atención a 38 mil reportes de maltrato animal, canalizando los casos a Justicia Cívica y Fiscalía General del Estado

3 mil 283 animales adoptados, gracias al programa de adopción responsable

Además, subrayó que en Escobedo no se sacrifican más animales, reafirmando un modelo de atención basado en la dignidad y el bienestar de las mascotas.

Escobedo reafirma su compromiso con la protección de animales en el municipio (Cortesía)

Andrés Mijes aseguró que la nueva clínica en la Alianza Real será determinante para acercar los servicios veterinarios a las familias del sector norponiente, donde existe una necesidad creciente de atención y orientación para garantizar una vida digna a los animales de compañía.

Por otra parte, reiteró que la 4T Norteña seguirá trabajando en favor de las mascotas, en coordinación con los objetivos del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al anuncio asistieron la directora Wendy Rugerio, la presidenta de Unidos por el Bienestar Animal, Ivonne Escárcega, rescatistas, activistas, voluntarios y defensores de animales, quienes reconocieron el compromiso del municipio en la protección y atención de los animales de compañía.