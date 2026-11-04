El DIF de Escobedo entregó artículos de primera necesidad a don Martín y su familia, luego de que un incendio en su vivienda consumiera parte de sus pertenencias y provocara daños materiales.

La directora del organismo municipal, María de los Ángeles González, acudió personalmente al domicilio para entregar una silla de ruedas, un colchón, despensas, colchas y otros apoyos, con el propósito de contribuir a que la familia atienda las necesidades que enfrenta tras el siniestro.

DIF Escobedo entrega silla de ruedas y artículos básicos tras incendio

El incendio se registró la noche del martes y afectó parte de la vivienda, donde el fuego consumió diversos muebles y pertenencias de sus habitantes.

Ante las pérdidas materiales, la familia enfrenta la necesidad de reponer artículos básicos y recuperar las condiciones de su hogar. Tras conocer lo ocurrido, el DIF de Escobedo brindó atención a los afectados y coordinó la entrega de los apoyos.

Con esta intervención, el organismo municipal busca contribuir a que don Martín y sus familiares puedan afrontar las dificultades ocasionadas por el incendio y atender algunas de sus necesidades inmediatas.