La Navidad se vive en Escobedo con la realización de las Posadas Norteñas, actividades encabezadas por el alcalde Andrés Mijes, quien acompañado de su familia participó en los festejos y convivió con las y los asistentes.

El sábado 20 de diciembre, familias completas se dieron cita en la Plaza Principal y en la colonia Alianza Real, espacios que se llenaron de tradición, convivencia y alegría decembrina.

Espectáculos infantiles y música llenan de alegría las Posadas Norteñas en Escobedo

En la Plaza Principal, niñas y niños disfrutaron de una tarde llena de sorpresas con espectáculos infantiles como “La Granja Rifa” y “El Burro”, que provocaron sonrisas y aplausos entre los más pequeños del hogar.

El ambiente festivo se complementó con la presentación del grupo “Los Humildes”, quienes pusieron el toque norteño y animaron a las familias a cantar y bailar, convirtiendo la plaza en un punto de encuentro lleno de energía y tradición.

Posadas Norteñas llenan de alegría la Navidad en Escobedo. (Cortesía )

De manera simultánea, en la colonia Alianza Real se vivió la misma emoción con una Posada Norteña que reunió a vecinos de todas las edades, fortaleciendo los lazos comunitarios.

En este sector, el público disfrutó del show infantil de Bim Bom Ba y Holanda Petit, mientras que el grupo “El Plan” se encargó de ambientar la noche con música que acompañó la celebración.

Además de las posadas, el Gobierno de Escobedo mantiene abiertas diversas atracciones navideñas para el disfrute de la ciudadanía, como la Villa instalada en la Plaza Principal, espectáculos de luces y juegos mecánicos.

Con estas actividades, la 4T Norteña reafirma su compromiso de brindar espacios de sana convivencia, promoviendo la unión familiar, la alegría y la esperanza que caracterizan la temporada navideña.