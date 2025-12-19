Andrés Mijes extendió la invitación a las familias de Escobedo para participar en el Desfile “Ciudades Hermanas”, una celebración navideña que se realizará en coordinación con el municipio de San Nicolás este viernes 19 de diciembre de 2025.

El desfile iniciará a las 18:00 horas en la colonia Balcones de Anáhuac, en San Nicolás, y concluirá su recorrido en la colonia Hacienda del Topo, en Escobedo, llevando música, carros alegóricos y personajes navideños a lo largo de su trayecto.

Desfiles y actividades navideñas llenan de luz a Escobedo

Desde el pasado martes 16 de diciembre, el municipio de Escobedo ha realizado distintos desfiles que han iluminado calles de la zona norponiente, el centro y el oriente de la ciudad, como parte de las actividades decembrinas dirigidas a niñas, niños y familias.

La primera jornada recorrió avenidas como República Mexicana, Santo Domingo, Las Torres y Roberto Espinoza, donde las familias disfrutaron de música navideña y coloridos carros alegóricos.

Las celebraciones continuaron el miércoles y jueves con desfiles en la colonia La Unidad, pasando por avenidas como Agualeguas, Las Torres, Raúl Salinas y Acueducto, así como en los sectores de La Alianza y Villas de San Francisco.

La magia navideña llega a Escobedo con desfiles, música y carros alegóricos. (Cortesía)

Andrés Mijes invita a continuar celebrando la Navidad en Escobedo

La ruta completa de los desfiles puede consultarse en las redes sociales oficiales del Gobierno de Escobedo.

Para el sábado 20 de diciembre, las actividades continuarán con las tradicionales Posadas Norteñas. En la Plaza Principal de Escobedo, las familias podrán disfrutar de espectáculos infantiles como “La Granja Rifa” y “El Burro”, además de música en vivo a cargo del grupo Los Humildes.

De manera simultánea, en la colonia Alianza se llevará a cabo otra Posada Norteña, con presentaciones de Bim Bom Ba y Holanda Petit, mientras que el ambiente musical estará a cargo del grupo El Plan.

Además, el municipio mantiene abiertas diversas atracciones navideñas, entre ellas la Villa instalada en la Plaza Principal, espectáculos de luces, juegos mecánicos y shows diseñados para el disfrute de toda la familia.