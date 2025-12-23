El municipio de Escobedo, encabezado por Andrés Mijes, fue reconocido por su estabilidad y buen manejo de recursos, luego de que la agencia S&P National Ratings modificara la perspectiva de su calificación crediticia a estable, reflejando un panorama financiero sólido rumbo a 2026.
S&P reconoce finanzas sanas en Escobedo
El tesorero municipal, Jaime Zurricanday, explicó que esta evaluación positiva es resultado de las acciones implementadas por la administración local para fortalecer la hacienda pública y garantizar un uso responsable de los recursos.
De acuerdo con la calificadora, Escobedo presenta condiciones financieras estables que le permiten afrontar sus compromisos sin presiones inmediatas.
Entre los principales factores considerados por S&P se encuentra el incremento sostenido en los ingresos propios, especialmente por el concepto de Impuesto Predial y el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI). Este crecimiento ha permitido al municipio mejorar su margen de maniobra financiera y reducir riesgos presupuestales.
La calificadora también valoró de forma positiva el dinamismo económico de Escobedo, impulsado por nuevas inversiones en los sectores inmobiliario, industrial, logístico y comercial. Estas inversiones han generado empleo y un entorno favorable para el crecimiento económico, con expectativas positivas hacia el próximo año.
Otro de los elementos destacados fue la implementación de políticas públicas orientadas a la inversión, como el programa Permiso a la Confianza, alineado con el Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con S&P, la perspectiva indica que en 2026 el municipio continuará generando balances fiscales positivos, fortaleciendo sus reservas financieras y disminuyendo la dependencia del financiamiento de corto plazo.
Finalmente, Zurricanday señaló que el fenómeno del nearshoring, junto con la ubicación estratégica e infraestructura productiva de Escobedo, seguirá favoreciendo la recaudación y atracción de inversiones, consolidando al municipio como uno de los más sólidos financieramente en Nuevo León.