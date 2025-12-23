El municipio de Escobedo, encabezado por Andrés Mijes, fue reconocido por su estabilidad y buen manejo de recursos, luego de que la agencia S&P National Ratings modificara la perspectiva de su calificación crediticia a estable, reflejando un panorama financiero sólido rumbo a 2026.

S&P reconoce finanzas sanas en Escobedo

El tesorero municipal, Jaime Zurricanday, explicó que esta evaluación positiva es resultado de las acciones implementadas por la administración local para fortalecer la hacienda pública y garantizar un uso responsable de los recursos.

De acuerdo con la calificadora, Escobedo presenta condiciones financieras estables que le permiten afrontar sus compromisos sin presiones inmediatas.

S&P reconoció a Escobedo por sus finanzas sanas, mayor recaudación y crecimiento económico sostenido (Cortesía)

Entre los principales factores considerados por S&P se encuentra el incremento sostenido en los ingresos propios, especialmente por el concepto de Impuesto Predial y el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI). Este crecimiento ha permitido al municipio mejorar su margen de maniobra financiera y reducir riesgos presupuestales.

La calificadora también valoró de forma positiva el dinamismo económico de Escobedo, impulsado por nuevas inversiones en los sectores inmobiliario, industrial, logístico y comercial. Estas inversiones han generado empleo y un entorno favorable para el crecimiento económico, con expectativas positivas hacia el próximo año.

Otro de los elementos destacados fue la implementación de políticas públicas orientadas a la inversión, como el programa Permiso a la Confianza, alineado con el Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con S&P, la perspectiva indica que en 2026 el municipio continuará generando balances fiscales positivos, fortaleciendo sus reservas financieras y disminuyendo la dependencia del financiamiento de corto plazo.

Finalmente, Zurricanday señaló que el fenómeno del nearshoring, junto con la ubicación estratégica e infraestructura productiva de Escobedo, seguirá favoreciendo la recaudación y atracción de inversiones, consolidando al municipio como uno de los más sólidos financieramente en Nuevo León.