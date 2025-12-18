El municipio de Escobedo, encabezado por Andrés Mijes, dio un paso clave para reducir rezagos históricos al entregar escrituras a 23 familias, con el objetivo de brindar certeza jurídica y consolidar un patrimonio seguro y legal.

Andrés Mijes impulsa justicia social y seguridad patrimonial

Durante el evento, el alcalde aseguró que esta acción se llevó a cabo gracias al trabajo coordinado entre distintas instancias, logrando beneficiar a 23 familias que llevaban más de 20 años en espera.

“Hoy venimos a entregar certeza, tranquilidad y futuro. Porque tener una escritura no es un trámite más, es dormir con la tranquilidad de que lo que construyeron con años de esfuerzo ya es suyo, legalmente suyo” Andrés Mijes, alcade de Escobedo

Asimismo, explicó que contar con una escritura legal representa seguridad para los hijos, estabilidad para el hogar y una base para el crecimiento, lo que permite que las familias puedan planear su futuro con confianza y respaldo legal.

Escobedo brinda certeza jurídica y tranquilidad a familias con entrega de escrituras (Cortesía)

Finalmente, Mijes detalló que estas acciones forman parte de la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar derechos, bienestar y mejores condiciones de vida para todas las personas.

El gobierno de Escobedo continúa reafirmando su compromiso en reducir los rezagos históricos, fortalecer el tejido social y garantizar un patrimonio a las familias, con el propósito de mejorar la calidad de vida en el municipio.