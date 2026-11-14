Elementos del Ejército Mexicano se unieron este día al Operativo del Buen Fin que realiza la Policía de Monterrey en el centro de la ciudad, así como en áreas y plazas comerciales.
En conjunto con oficiales de la Policía de Operaciones Especiales de la corporación regiomontana, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron recorridos e inspecciones en diferentes puntos.
Elementos de seguridad y ejército recorren calles y plazas
El operativo inició frente a la Alameda “Mariano Escobedo”, para posteriormente trasladarse a la zona de 5 de Mayo y Juan Ignacio Ramón, entre Colegio Civil y Garibaldi.
En este sector de la ciudad, los elementos de la Policía de Monterrey y del Ejército Mexicano recorrieron los pasillos comerciales ubicados sobre la calle Colegio Civil.
Posteriormente, el contingente avanzó por la avenida Juárez hacia el sur, para continuar con estas acciones preventivas como parte del operativo Buen Fin 2026.
Dispositivo de seguridad se mantendrá hasta el día 17 de noviembre
El Gobierno de Monterrey señaló que el dispositivo de seguridad se mantendrá durante todo el fin de semana y hasta el próximo martes, con el propósito de brindar protección a los ciudadanos que acudan a realizar sus compras.
Por su parte el comisario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz informó que en el operativo participan 350 elementos de Policía, Tránsito, Guardia Auxiliar, Protección Civil y cadetes de la Academia, Formación y Especialización Policial, que forman parte de la Estrategia Escudo.