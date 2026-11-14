Elementos del Ejército Mexicano se unieron este día al Operativo del Buen Fin que realiza la Policía de Monterrey en el centro de la ciudad, así como en áreas y plazas comerciales.

En conjunto con oficiales de la Policía de Operaciones Especiales de la corporación regiomontana, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron recorridos e inspecciones en diferentes puntos.

Ejército Mexicano se suma a operativo (cortesía )

Elementos de seguridad y ejército recorren calles y plazas

El operativo inició frente a la Alameda “Mariano Escobedo”, para posteriormente trasladarse a la zona de 5 de Mayo y Juan Ignacio Ramón, entre Colegio Civil y Garibaldi.

En este sector de la ciudad, los elementos de la Policía de Monterrey y del Ejército Mexicano recorrieron los pasillos comerciales ubicados sobre la calle Colegio Civil.

Ejército Mexicano se suma a operativo (cortesía )

Posteriormente, el contingente avanzó por la avenida Juárez hacia el sur, para continuar con estas acciones preventivas como parte del operativo Buen Fin 2026.

Ejército Mexicano se suma a operativo (cortesía )

Dispositivo de seguridad se mantendrá hasta el día 17 de noviembre

El Gobierno de Monterrey señaló que el dispositivo de seguridad se mantendrá durante todo el fin de semana y hasta el próximo martes, con el propósito de brindar protección a los ciudadanos que acudan a realizar sus compras.

Ejército Mexicano se suma a operativo (cortesía )

Por su parte el comisario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz informó que en el operativo participan 350 elementos de Policía, Tránsito, Guardia Auxiliar, Protección Civil y cadetes de la Academia, Formación y Especialización Policial, que forman parte de la Estrategia Escudo.