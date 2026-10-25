Autoridades de San Luis Potosí detuvieron a Juan de Jesús “N”, de 35 años, conocido como “La Wiwa”, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con información de inteligencia, es señalado como un presunto líder criminal relacionado con hechos de violencia en el municipio de Tanquián de Escobedo.

La detención se realizó en la colonia Arboledas de Jacarandas, en la capital potosina, mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Guardia Nacional, con apoyo a los agentes de la Policía de Investigación encargados de cumplimentar el mandamiento judicial.

Cae “La Wiwa”, presunto líder criminal relacionado con hechos violentos en Tanquián (Cortesía )

Detienen a “La Wiwa” en San Luis Potosí por una orden de aprehensión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, informó que la intervención se llevó a cabo con la participación de corporaciones estatales y federales, como parte de las acciones coordinadas en materia de seguridad.

El funcionario señaló que, de acuerdo con información de inteligencia, Juan de Jesús “N” es identificado como un presunto líder criminal en Tanquián de Escobedo y estaría relacionado con diversos hechos violentos registrados recientemente en ese municipio de la Huasteca potosina.

Las indagatorias también apuntan a que el detenido habría ingresado desde el estado de Veracruz para presuntamente participar en actividades delictivas. Estos señalamientos deberán esclarecerse por las autoridades competentes conforme al debido proceso.

Investigación por hechos violentos en Tanquián deriva en nuevas detenciones

Jesús Juárez Hernández recordó que, tras los recientes hechos violentos registrados en Tanquián de Escobedo, la Guardia Civil Estatal desplegó distintos operativos que derivaron en la detención de dos personas y el aseguramiento de diversos indicios.

Como resultado de las investigaciones posteriores, se obtuvieron elementos para que la autoridad ministerial solicitara las órdenes de aprehensión correspondientes. La detención de Juan de Jesús “N” podría contribuir al avance de las indagatorias y a la identificación de otras personas presuntamente involucradas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantendrá la coordinación con las autoridades de investigación y seguridad de los tres órdenes de gobierno para dar seguimiento a las investigaciones, fortalecer las acciones contra la delincuencia y contribuir a la tranquilidad de las familias potosinas.