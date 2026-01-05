Elementos de Protección Civil de Escobedo atendieron el reporte de un deslave de talud que afectó los patios traseros de dos viviendas ubicadas en las márgenes del Río Pesquería, en la colonia Emiliano Zapata.

Felipe Canales Rodríguez, secretario del Ayuntamiento de Escobedo, informó que las afectaciones se presentaron en patios de tierra, en un área aproximada de 10 metros lineales de largo por cuatro metros de ancho, sin daños estructurales directos a las viviendas.

Protección Civil de Escobedo evacúa vivienda por riesgo

El funcionario explicó que fue necesaria la evacuación de una de las viviendas, debido a que la estructura quedó cercana al área afectada. En el domicilio habitaban dos adultos y un menor de edad, quienes se trasladaron con familiares del mismo sector y rechazaron ser llevados a un albergue municipal.

Asimismo, detalló que en los patios afectados se encontraban herramientas de trabajo y cuartos de madera, donde se resguardaban diversas pertenencias que cayeron al río tras el deslave.

Deslave en el Río Pesquería obliga a desalojar viviendas en Escobedo. (Cortesía)

Por su parte, Patricia Pérez Tijerina, directora de Protección Civil de Escobedo, informó que elementos de la corporación mantienen monitoreo permanente en la zona, debido a la presencia de grietas en el suelo, con el objetivo de actuar de inmediato en caso de que el riesgo aumente. La segunda vivienda, que continúa habitada, también permanece bajo supervisión.

La funcionaria explicó que la causa aparente del desgajamiento es la humedad subterránea y los movimientos naturales de la tierra, lo que provocó una grieta que derivó en el colapso de parte de los patios.

Finalmente, Felipe Canales Rodríguez señaló que la revisión se extendió a casas contiguas, para descartar riesgos en el subsuelo para familias vecinas, y aseguró que se mantiene coordinación con autoridades especializadas para intervenir la zona en caso de que el riesgo se extienda.