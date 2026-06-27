La Comisión Federal de Electricidad (CFE) restablece servicio tras apagones reportados en Nuevo León.

Mediante un comunicado, la CFE aseguró que tras colaborar en conjunto con autoridades municipales de Nuevo León, se ha normalizado el servicio de energía eléctrica.

“Como resultado del trabajo coordinado con los gobiernos municipales de Guadalupe, San Nicolás de los Garza y ​​Apodaca, en Nuevo León, la CFE informa que se verificó que las colonias donde se habían registrado reportes con motivo de las tormentas registradas la semana pasada cuentan actualmente con suministro de energía eléctrica." CFE

Confirma CFE que ya restableció servicio en Nuevo León tras apagones reportados

CFE detalló que restableció la energía eléctrica en Nuevo León luego de coordinarse con autoridades locales, realizar recorridos técnicos y visitas domiciliares.

Esto con el objetivo de verificar las condiciones del servicio y atender los reportes pendientes que había para dar seguimiento a las afectaciones que se registraron.

CFE (Cuartoscuro)

Además, la CFE puntualizó que sigue trabajando en colonias en Nuevo León en las que se encontraron “fallas recurrentes o áreas de oportunidad”.

Según las condiciones técnicas de cada zona, la dependencia llevó a cabo acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como de revisión y sustitución de equipos, además de fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.

En su comunicado, CFE destacó la disposición del gobierno estatal y municipal, igualmente de diputados y senadores para coordinarse institucionalmente para “fortalecer el servicio eléctrico en beneficio de las familias de Nuevo León”.

Comunicado CFE (@CFEmx / X)

CFE aclara que no hay crisis nacional de interrupciones de su servicio

La CFE también lanzó una nota aclaratoria en respuesta a la nota del periódico Reforma donde se señala que la compañía de energía eléctrica afecta a 20 estados en México.

Ante tal señalamiento, CFE indicó que “no existe una crisis generalizada de alcance nacional” y que las interrupciones del servicio reportadas tienen causas distintas en cada entidad.

Siendo algunos detonantes principales;

Fenómenos meteorológicos

Contacto de fauna y vegetación con las redes

Daños provocados por terceros

Equipos que requieren mantenimiento o sustitución

CFE (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Además, CFE indicó que las interrupciones han disminuido de forma sostenida desde el 2018 gracias a los programas de mantenimiento.

Con reducciones del 57% en Morelos, 54% en Nayarit, 52% en Yucatán y 51% en Tamaulipas.

En su aclaración pública, la CFE destacó que el Programa de Fortalecimiento y Expansión 2024-2030 contempla inversiones en varios estados como:

Chihuahua 35 mil millones

Veracruz con 16 mil millones

Quintana Roo con 15 mil millones

Sonora con 15 mil millones

Nuevo León con 12 mil millones

Al cerrar su comunicado, CFE habló de los señalamientos en su contra sobre Refinería de Dos Bocas, Ciudad Acuña y la condonación de adeudos en Veracruz.

“Precisiones a señalamientos específicos. El incendio en la Refinería de Dos Bocas no obedeció a una falla de la red de la CFE; en Acuña no se registró un corte continuo de dos días, sino siete interrupciones focalizadas por lluvias y descargas atmosféricas; y la condonación de adeudos en Veracruz se rige por los términos que fija la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.” CFE