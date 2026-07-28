El presidente municipal de Escobedo, Andrés Mijes, realizó una gira por distintos municipios de Nuevo León, donde encabezó las Asambleas de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional para dialogar con habitantes sobre las principales necesidades de sus comunidades.

Como parte de las actividades, participó en una asamblea en Linares junto con Judith Díaz, además de visitar el municipio de García y continuar su recorrido por la zona sur del estado.

Andrés Mijes lleva las Asambleas de la Transformación por Nuevo León. (cortesía)

Andrés Mijes plantea un gobierno enfocado en resultados

Durante los encuentros con la ciudadanía, el presidente municipal de Escobedo, Andrés Mijes, señaló que las visitas por el estado le han permitido conocer las inquietudes de las familias y planteó la necesidad de impulsar un modelo de gobierno orientado a resolver los problemas de la población.

Queremos un Gobierno que pase de los problemas comunes a las soluciones comunes, un Gobierno en el que se acabe el modo selfie y entre en el modo resultados. Queremos un Gobierno que esté en modo transformación, que esté con la gente, que solucione los problemas de la gente. Ya no queremos mentiras; eso ya debe de quedar atrás porque le ha hecho mucho daño a Nuevo León. Andrés Mijes, presidente municipal de Escobedo

El presidente municipal de Escobedo, Andrés Mijes, afirmó que las Asambleas de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional representan un respaldo al proyecto encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Andrés Mijes lleva las Asambleas de la Transformación por Nuevo León. (cortesía)

También sostuvo que la 4T Norteña mantiene una visión alineada con el Plan México, al promover un modelo de desarrollo con bienestar y prosperidad compartida.

Reiteró que continuará recorriendo Nuevo León para mantener el diálogo con la ciudadanía y promover, dijo, un proyecto de transformación para el estado.