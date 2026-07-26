Andrés Mijes regresó a comunidades del sur de Nuevo León para reiterar su compromiso con la transformación de la entidad y promover acciones que permitan revertir el rezago y el abandono que, afirmó, han enfrentado durante años los municipios de la región.

En su segunda gira por la zona, el aspirante visitó Zaragoza, Mier y Noriega y Doctor Arroyo, donde aseguró que la ciudadanía no espera promesas, sino un gobierno que escuche, cumpla y dé resultados a las necesidades de las familias.

Andrés Mijes reafirma su compromiso con el desarrollo del sur de Nuevo León

Desde temprana hora inició su recorrido en la comunidad de El Salitre, en Zaragoza, donde dialogó con vecinas y vecinos que le expresaron la necesidad de contar con mayor atención por parte de las autoridades.

Durante el encuentro, Andrés Mijes sostuvo que al sur de Nuevo León no le falta el esfuerzo de su gente, sino gobiernos que respondan con acciones concretas para hacer realidad la visión de prosperidad compartida impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Más tarde visitó el ejido Las Palomas, en el municipio de Mier y Noriega, donde afirmó que gobernar significa mantenerse cercano a la población, escuchar sus necesidades y ofrecer resultados que mejoren la calidad de vida de las comunidades.

Andrés Mijes reafirma compromiso con el sur de Nuevo León y la 4T Norteña (Cortesía )

Andrés Mijes asegura que la 4T Norteña debe llegar a todos los municipios

Durante su recorrido, el aspirante señaló que la 4T Norteña busca llevar el Plan México hasta las comunidades más alejadas de Nuevo León para impulsar el desarrollo de la región.

Como parte de la gira también acudió al ejido Presa de Maltos, en Doctor Arroyo, donde afirmó que el sur del estado requiere acciones concretas que generen bienestar y oportunidades para sus habitantes, más allá de los discursos.

Finalmente, Andrés Mijes aseguró que continuará recorriendo los municipios de Nuevo León para escuchar directamente a la ciudadanía y construir, junto con la población, soluciones que respondan a las necesidades de cada comunidad.