El presidente municipal de Escobedo, Andrés Mijes Llovera, presentó una solicitud ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que se realice una auditoría al ejercicio de los recursos federales destinados a obras de infraestructura en Nuevo León que, aseguró, permanecen inconclusas.

Desde la Ciudad de México, el alcalde estuvo acompañado por el diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, así como por integrantes de la bancada del partido en la Cámara de Diputados, con quienes entregó formalmente la petición al órgano fiscalizador.

La solicitud también incluye la revisión del ejercicio de los recursos públicos en la administración municipal de Escobedo, encabezada por Andrés Mijes Llovera.

Andrés Mijes pide revisar recursos destinados a obras en Nuevo León

El presidente municipal de Escobedo, Andrés Mijes Llovera, afirmó que la rendición de cuentas debe aplicarse a todos los niveles de gobierno y sostuvo que la transparencia no debe ser selectiva.

Pedir cuentas no es ni perseguir ni faltar el respeto. Pedir cuentas es una exigencia democrática. La Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido clara: los gobiernos deben actuar con honestidad, transparencia y rendición de cuentas. Andrés Mijes Llovera, presidente municipal de Escobedo

El edil agregó que las auditorías fortalecen a los gobiernos que actúan con honestidad y señaló que serán las instituciones las encargadas de determinar si existen irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Hoy vengo a que se revise mi gestión. Tengo las manos limpias y eso me enorgullece como alguien que aspira a Defender la Transformación y la Soberanía en TODO Nuevo León. Andrés Mijes Llovera, presidente municipal de Escobedo

Andrés Mijes solicita a la ASF auditar obras federales en Nuevo León. (cortesía)

Solicitud incluye Metro, Carretera Interserrana y obras para el Mundial

La petición presentada ante la Auditoría Superior de la Federación plantea revisar el uso de recursos federales destinados a las obras del Metro de Nuevo León, los proyectos relacionados con el Mundial, la Carretera Interserrana, los proyectos hidráulicos y otras obras ejecutadas con financiamiento federal en la entidad.

De acuerdo con Andrés Mijes Llovera, esta acción se suma a las solicitudes presentadas previamente ante la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, con el objetivo de esclarecer el destino y uso de los recursos públicos destinados a proyectos de infraestructura en el estado.