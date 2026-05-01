Andrés Mijes encabezó la toma de protesta del Comité Estatal de Proyectos Comunitarios (CCEPC) en el lobby del Teatro Digital Fidel Velázquez, donde participarán los municipios de Escobedo, Monterrey y García para coordinar esfuerzos entre ciudadanía y autoridades.

Esta iniciativa forma parte del Mundial Social rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo objetivo es fortalecer la infraestructura y el equipamiento deportivo, con espacios que lleguen a las colonias y generen beneficios duraderos para la comunidad.

Andrés Mijes impulsa el Mundial Social con enfoque comunitario

El alcalde destacó que esta coordinación intermunicipal tiene la responsabilidad de garantizar que el proyecto llegue a quienes más lo necesitan, priorizando colonias, familias y comunidad en general.

Subrayó que la estrategia va más allá del deporte, al enfocarse en generar acceso, inclusión y oportunidades, mediante proyectos que dejen beneficios tangibles en el entorno social.

También resaltó que el Mundial no debe limitarse a los estadios o la proyección mediática, sino convertirse en una herramienta de transformación social y construcción de paz.

Andrés Mijes impulsa el Mundial Social en Escobedo y municipios de Nuevo León. (Cortesía)

Coordinación y participación ciudadana fortalecen espacios en Nuevo León

La estrategia impulsa un modelo de trabajo donde municipios, autoridades y Federación colaboran de manera coordinada, sin divisiones administrativas, con el objetivo de priorizar el bienestar común.

El programa busca ampliar el acceso a espacios deportivos seguros, funcionales y accesibles, especialmente en zonas con rezago social, mediante proyectos alineados a prioridades nacionales y ejecutados con participación ciudadana.

El Comité Estatal estará integrado por hasta siete ciudadanos, quienes darán seguimiento a la implementación del proyecto rumbo al Mundial 2026, con el objetivo de optimizar recursos, compartir buenas prácticas y generar impactos medibles.

De esta forma, la estrategia avanza en la consolidación de un modelo que apuesta por la inclusión, la coordinación institucional y el desarrollo social en Nuevo León.