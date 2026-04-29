El municipio de General Escobedo reconoció a seis ciudadanos por su trayectoria y aportaciones sociales durante la entrega de la Presea Capitán al Mérito Cívico Capitán José de Treviño 2026, ceremonia encabezada por el alcalde Andrés Mijes.

El evento se llevó a cabo en el Teatro Digital Fidel Velázquez, donde autoridades municipales destacaron el papel de personas que han impulsado cambios positivos en comunidades de Escobedo y de Nuevo León.

Andrés Mijes destaca esfuerzo ciudadano en Escobedo

Durante su mensaje, Andrés Mijes señaló que el crecimiento de una ciudad no solo se mide en desarrollo económico, sino también en la capacidad de compartir bienestar y fortalecer la comunidad.

Escobedo celebró su 422 aniversario con reconocimientos cívicos (cortesía)

El mandatario afirmó que Escobedo apuesta por un modelo de prosperidad con sentido social, donde se reconozca a quienes contribuyen con trabajo, disciplina y compromiso ciudadano.

Asimismo, hizo un llamado a mantener la unidad para seguir construyendo un Nuevo León competitivo, solidario y con oportunidades para todos. Los ciudadanos reconocidos son:

Nicole Monserrath Escobar Carrillo en la categoría de Deportes, por obtener un campeonato mundial de Muay Thai y representar al municipio a nivel internacional

Verónica Narváez Flores en Docencia por su experiencia en educación inclusiva

Carlos Medina Román, conocido como “El Chori”, en Humanismo por promover el deporte comunitario

Ania Aurora Treviño Chávez en la categoría Juventud por su labor social con sectores vulnerables

Juan de Dios Yerena en la categoría de Profesionales Independientes

Emilio Machuca Vega en la categoría de Educación

Escobedo celebró su 422 aniversario con reconocimientos cívicos (cortesía)

Escobedo celebra su 422 aniversario

La entrega de las preseas formó parte de los festejos del aniversario 422 de la fundación del municipio de General Escobedo, así como de las actividades conmemorativas por el bicentenario del natalicio de Mariano Escobedo.

Con estas acciones, el gobierno municipal reiteró que continuará impulsando políticas enfocadas en desarrollo económico, participación ciudadana y reconocimiento al talento local.