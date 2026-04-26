El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, encabezó una jornada llena de alegría durante la celebración del Día del Niño 2026, con un evento masivo realizado en el Divertiparque, donde cientos de familias disfrutaron de actividades recreativas, música en vivo y sorpresas para las y los menores.

El mandatario municipal convivió con asistentes acompañado de autoridades municipales, reiterando el compromiso de impulsar espacios públicos destinados al bienestar y convivencia de la niñez.

Andrés Mijes impulsa espacios familiares con fiesta del Día del Niño

El evento contó con presentaciones infantiles y música en vivo que animaron la celebración desde las primeras horas del día. Uno de los momentos más destacados fue la actuación de Ratón, quien puso a cantar y bailar tanto a menores como a adultos.

Andrés Mijes impulsa espacios familiares con fiesta del Día del Niño (cortesía)

Además, el gobierno municipal organizó rifas de juguetes, entrega de dulces y alimentos para las familias asistentes, lo que convirtió la jornada en una de las celebraciones más concurridas de la temporada.

Autoridades locales destacaron que estas actividades forman parte de una estrategia para fortalecer la convivencia comunitaria y ofrecer alternativas recreativas gratuitas para las familias del municipio.

Andrés Mijes impulsa espacios familiares con fiesta del Día del Niño (cortesía)

El municipio informó que los festejos por el Día del Niño continuarán en distintas colonias mediante los tradicionales Jolgorios, cuya programación puede consultarse en canales oficiales.

También se anunciaron dos eventos masivos para el próximo 30 de abril. Uno se realizará en la Plaza Principal con espectáculos familiares y otro de forma simultánea en la zona de La Alianza.

Andrés Mijes impulsa espacios familiares con fiesta del Día del Niño (cortesía)

Con estas acciones, General Escobedo busca consolidar espacios de recreación para la infancia y promover celebraciones accesibles para toda la comunidad.