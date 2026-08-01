Andrés Mijes calificó a los puentes del Río Santa Catarina como un “Monumento a la Corrupción e Ineficiencia”, al cuestionar el costo del proyecto y señalar que la obra no representa la mejor alternativa para atender las necesidades de movilidad de Nuevo León.

Desde uno de los puentes, el aspirante colocó un distintivo con forma de león color naranja para visibilizar, dijo, que la obra refleja una mala ejecución y una deficiente planeación.

Durante su mensaje, sostuvo que el proyecto fue licitado a costo alzado sin contar con un proyecto ejecutivo, situación que, afirmó, evidencia una forma irresponsable de gobernar.

Licitar una obra a costo alzado y sin proyecto ejecutivo es la salida de los perezosos, de los improvisados y de los que no saben gobernar. Ellos no quieren hacer el trabajo de pensar, calcular y planear. Es la forma de gobernar del niño mimado: primero el capricho y que la cuenta del fracaso la pague otro. Andrés Mijes

Andrés Mijes llama "Monumento a la Corrupción" a puentes del Río Santa Catarina. (cortesía )

Andrés Mijes asegura que los recursos pudieron destinarse al transporte público

El aspirante afirmó que los mil millones de pesos destinados a la obra pudieron utilizarse para adquirir 281 camiones y ofrecer una solución a la movilidad de cientos de miles de ciudadanos.

También señaló que el manejo del dinero público debe realizarse con responsabilidad, ya que cada peso invertido en proyectos mal planeados representa una oportunidad perdida para atender otras necesidades de la población.

Andrés Mijes afirma que el “Modo Transformación” prioriza la planeación

Andrés Mijes aseguró que el Modo Claudista y el Modo Transformación plantean una forma distinta de gobernar, basada en planear antes de construir y administrar con honestidad los recursos públicos.

Añadió que esta acción forma parte de una serie de intervenciones para señalar proyectos que, a su consideración, representan desperdicio de recursos, falta de transparencia y ausencia de planeación, al sostener que Nuevo León requiere gobiernos que administren con responsabilidad.